ESPN - Pulisic, no al Lione: vuole andare al Milan

Arrivano nuove conferme sulla voglia di Christian Pulisic di vestire la maglia del Milan: nelle ultime ore, infatti, si è sparsa la voce di un'importante offerta arrivata al Chelsea da parte del Lione, ma il giocatore americano, che ha anche il passaporto croato, non accetterà la proposta del club francese in quanto vuole solo i rossoneri. A riferirlo è ESPN che aggiunge che l'attaccante avrebbe già raggiunto un accordo con il Diavolo e che non vuole andare al Lione anche perchè la squadra francese, a differenza del Milan, non parteciperà alla prossima Champions League.