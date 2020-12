Fabio Silva: "Anche la Juventus e il Milan si erano fatte avanti in passato"

Fabio Silva, talento portoghese classe 2002 del Wolverhampton, ha parlato anche di mercato, riporta Tuttosport: "Anche la Juventus e il Milan si erano fatte avanti in passato - rivela il 2002 al momento più costoso al mondo -. I miei agenti insieme a mio padre Jorge che lavora per la STV, con i loro partner italiani Luca Perugino e Umberto Riva, m’avevano aperto la possibilità di andare a giocare in Serie A, come successo a mio fratello. Chissà, magari in futuro... Nel calcio, come nella vita, mai dire mai",