Falk (Bild): "Manchester United in trattativa avanzata con gli agenti di Calhanoglu"

Christian Falk, giornalista della Bild, durante un'intervista al podcast di Stretford Paddock, ha raccontato che Hakan Calhanoglu piace molto al Manchester United: il giocatore turco è in scadenza di contratto con il Milan a giugno e quindi potrebbe trasferirsi in Inghilterrra a parametro zero. La dirigenza dei Red Devils sarebbe già in trattativa avanzata con gli agenti del numero 10 milanista.