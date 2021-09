Footmercato - PSG, contatto con il Milan per avere Kessie a gennaio. Pronti 9 mln a stagione per l'ivoriano

Secondo quanto riferisce Footmercato in Francia, il PSG ha messo gli occhi su un altro giocatore del Milan in scadenza di contratto dopo Gigio Donnarumma: si tratta di Franck Kessie, con cui il club francese avrebbe già avuto dei contatti. Leonardo avrebbe poi contattato anche Paolo Maldini, dt rossonero, per una possibile trattativa a gennaio nel caso in cui l'ivoriano decidesse di andare via (l'eventuale cessione nel mercato invernale permetterebbe al Diavolo di incassare qualche milione). Per il giocatore, che dal Milan ha ricevuto una proposta da 6,8 milioni di euro netti all'anno, il club parigino ha pronto un contratto da 9 milioni netti a stagione.