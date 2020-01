Formula d’acquisto e cifra, Milan e Siviglia trattano per Suso

Milan e Siviglia continuano a trattare il trasferimento di Suso. Le parti sono d’accordo sul prestito di diciotto mesi ma non hanno ancora raggiunto un’intesa sulla formula d’acquisto e sulla cifra che gli spagnoli dovrebbero versare nel 2021. Come riporta Tuttosport, il Milan vuole l’obbligo di riscatto a 25 milioni, il Siviglia, invece, opta per il semplice diritto a 18 milioni. Il dialogo prosegue. Dal canto suo, Suso avrebbe già trovato un accordo con la società andalusa.