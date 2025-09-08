Fortea e Calafiori: uno è stato vicino al Milan, l'altro no

In un video pubblicato sul Canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha raccontato questi retroscena del mercato estivo del Milan:

SU FORTEA: "Jesús Fortea, terzino destro del Real Madrid, ha rinnovato questa estate il suo contratto con i Blancos fino al 2029. Ma all'inizio di questa estate il suo contratto era in scadenza e ci sono state altissime possibilità che il giocatore firmasse per il Milan. Tra aprile e maggio il Diavolo si è mosso concretamente per provare a bloccarlo, le parti erano vicine ad un accordo, ma poi l'arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid ha cambiato le carte in tavola. Lo spagnolo ha chiesto il rinnovo di Fortea che ha deciso di firmare il prolungamento. Il Milan è stato però davvero vicino al terzino classe 2007".

SU CALAFIORI: "Si è parlato tanto di Calafiori durante il mercato estivo, soprattutto in chiave Milan. Il difensore, che ha un contratto con l'Arsenal fino al 2029, è stato accostato al Milan, ma in realtà il giocatore non è mai stato in vendita e non ha mai pensato di lasciare la Premier League. Dunque non ci sono mai stati i presupposti per vedere Calafiori lontano da Londra".

