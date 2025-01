FOTO - Il Milan presenta Walker su Instagram, spunta il like di Santiago Gimenez

Alzi la mano chi da poco importanza agli ormai famosi "indizi social". In un mondo in cui Instagram ed X la fanno da padrone, soprattutto nel mondo dei calciatori, qualche "svista" può sicuramente capitare, mentre alcuni like o commenti riaccendono inevitabilmente le speranze dei tifosi durante il mercato.

E quindi il "mi piace" di Santiago Gimenez, documentato in calce alla news, al post del Milan per presentare Kyle Walker non rimane di certo inosservato. Il club rossonero oggi ha presentato un'offerta ufficiale al Feyenoord per il centravanti messicano ma c'è ancora distanza sulla valutazione che ne fanno gli olandesi. Intanto Gimenez continua a seguire sui social quelli che presto potrebbero diventare i suoi nuovi compagni di squadra.