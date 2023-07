Gazzetta - Anche la Juventus su Morata, ma al momento il Milan è in vantaggio

Anche la Juventus è sulle tracce di Alvaro Morata, attaccante che spinge per andare via dall'Atletico Madrid e per tornare a giocare in Italia dove ha già indossato la maglia proprio dei bianconeri. Al momento, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra più avanti per il centravanti spagnolo è il Milan che questa settimana potrebbe avere un incontro con l'entourage del giocatore.