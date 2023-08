Gazzetta - Colombo verso il Monza, farà posto a una nuova punta

Lorenzo Colombo sembra ormai essere destinato al trasferimento in prestito al Monza. Ieri MilanNews.it (QUI) ha sottolineato come il giovane attaccante rinnoverà con il Milan e poi partirà alla volta della Brianza per un nuovo anno in prestito. Questa mattina la Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione.

In questo modo si libera un posto nel parco centravanti rossoneri che al momento, oltre a Colombo, conta Giroud e Okafor. Qualcuno, dunque, potrebbe arrivare a rimpolpare il reparto.