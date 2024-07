Gazzetta - Fofana-Milan, è braccio di ferro col Monaco. Se salta il francese, opzione Cardoso

Prosegue il braccio di ferro in casa Milan per arrivare all'ingaggio di Youssouf Fofana. Il centrocampista del Monaco è il primo obiettivo per rinforzare la mediana di Paulo Fonseca. Si è parlato di un inserimento del Manchester United, che in realtà sembra avere altri piani e starebbe lavorando su altri nomi, ma in realtà il principale ostacolo alla trattativa è la valutazione fatta dai monegaschi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è il sì del giocatore, attualmente in vacanza dopo le fatiche post-Europeo, ma c'è grande distanza tra i club. Non è scontato sia disposto ad aspettare ancora a lungo il Milan, motivo per il quale gli uomini- mercato rossoneri si guardano comunque attorno e una delle alternative può essere rappresentata da Johnny Cardoso, giovane talento del Betis Siviglia, valutato intorno ai 20 milioni.