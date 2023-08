Gazzetta - Frenata Atalanta-CDK: piccolo ravvicinamento tra le parti, ma l’arrivo del belga alla Dea è in stand-by

vedi letture

Nelle scorse ore c'è stata una brusca frenata per il trasferimento dal Milan all'Atalanta di Charles De Ketelaere, colpa del fatto che gli agenti del giocatore in uscita dal Diavolo hanno alzato il tiro su ingaggio e commissioni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che ieri c'è stato un nuovo contatto tra le parti che si sono un pochino ravvicinate, ma l'arrivo del belga è ancora in stand-by.