Gazzetta - Futuro De Ketelaere: anche il Fulham si inserisce nella corsa al belga

Con l'Atalanta la trattativa è molto avanzata e il giocatore si è preso qualche ora per riflettere e decidere se accettare o meno il trasferimento a Bergamo, ma intanto c'è da registrare una nuova pretendente per Charles De Ketelaere: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento del Fulham, il quale è pronto a presentare a breve un'offerta sia al Milan che al belga.