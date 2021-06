Gazzetta - Giroud-Chelsea, contatti al via oggi per liberarsi a costo zero

Olivier Giroud farà di tutto per liberarsi alle condizioni concordate con i rossoneri, ovvero a parametro zero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, già oggi sono in programma dei contatti telefonici tra il Chelsea e l'entourage del giocatore per intavolare la discussione. Tutto lascia credere che la partita entrerà nel vivo la prossima settimana: il Milan è in pressing per chiudere l’affare in tempi brevi e anche Giroud è impaziente di firmare.