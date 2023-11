Gazzetta - Guirassy fa gola: ha una clausola di 17 milioni

Tra i vari nomi che stanno circolando in orbita Milan per l'attacco c'è anche quello del guineano Serhou Guirassy. L'attaccante classe 1996 dello Stoccarda sta vivendo un avvio di stagione folgorante, con 15 gol segnati in Bundesliga, secondo per reti realizzate solo a uno come Harry Kane. Il profilo fa gola anche per la clausola rescissoria che, per un attaccante di questi tempi, risulta non elevata: 17 milioni di euro.