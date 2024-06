Gazzetta - Il Bologna non lo riscatterà: Saelemaekers torna al Milan, ma non ci resterà. Il suo agente sonderà il mercato inglese

Sembrava un riscatto certo e invece il Bologna non sembra intenzionato a prendere a titolo definitivo Alexis Saelemakers dal Milan: per riscattarlo gli emiliani dovrebbero versare 9,5 milioni di euro nelle casse del Diavolo, ma così non sarà. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

L'esterno belga, autore di una buona stagione al Bologna con quattro gol in 30 presenze, tornerà quindi al Milan, anche se difficilmente ci resterà. Il suo agente proverà a sondare il mercato inglese per trovargli una nuova sistemazione, possibilmente stavolta a titolo definitivo.