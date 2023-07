Gazzetta - Il Milan non molla Frattesi: questa può essere la settimana giusta per un incontro tra rossoneri e Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono diversi i profili che il Milan sta cercando per rinforzare il centrocampo. Tra questi c'è anche quello di Davide Frattesi, mediano del Sassuolo su cui però ci sono anche Inter, Roma e Juventus. In questo momento, i rossoneri sono più caldi su Musah e Reijdenrs, ma non abbandonano comunque la pista che porta al centrocampo italiano: secondo La Gazzetta dello Sport, questa può essere la settimana giusta per un incontrato tra i dirigenti del Diavolo e quelli del club neroverde.