Gazzetta - Il Milan rinuncia a Simakan a gennaio (ma ci riproverà in estate), l'obiettivo ora è Tomori

Stando a quanto riportato da gazzetta.it il Milan ha rinunciato a Mohamed Simakan per questo mercato di gennaio. Lo stop del giovane francese (si parla di due mesi) è troppo lungo, ai rossoneri serve un rinforzo da poter utilizzare fin da subito. Ecco perché Maldini e Massara ora puntano con decisione Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea: accelerati i contatti.

Se dalla Germania danno ormai per certo il matrimonio fra Simakan ed il Lipsia secondo gazzetta.it Maldini e Massara hanno ricevuto rassicurazioni da parte dell'entourage del giocatore: nel mercato è saggio mettere in conto che le cose possano cambiare in poco tempo, ma il Milan crede di poter riprovarci per il marsigliese in estate, il matrimonio potrebbe essere solamente rimandato.