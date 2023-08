Gazzetta - Krunic resta un grande obiettivo del Fenerbahçe, ma il Milan vuole 10 milioni

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rade Krunic resta un grande obiettivo di mercato del Fenerbahçe che sta spingendo per portarlo quanto prima a Istanbul. Il Milan, però, continua a chiedere 10 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che per il momento i turchi non hanno ancora messo sul piatto.