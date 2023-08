Gazzetta - Milan, al momento poche chance per Krunic al Fenerbahçe

Il Fenerbahçe continua il suo pressing per strappare Rade Krunic al Milan, che invece vorrebbe trattenerlo, in particolare Stefano Pioli. Proprio per questo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ad oggi le possibilità che il bosniaco faccia le valigie per Istanbul sono piuttosto basse. Se poi i turchi presenteranno una maxi offerta, allora si vedrà, ma al momento il suo addio appare poco probabile.