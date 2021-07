Gazzetta - Milan, Ballo-Touré atteso stasera a Milano

Il Milan ha chiuso con il Monaco la trattativa per il trasferimento in rossonero di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistroche arriverà a Milanello per fare il vice Theo Hernandez: come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi verserà nelle case della società monegasca 4,2 milioni di euro più 500 mila euro di bonus.