Gazzetta - Milan-Barcellona, accordo per Todibo. Manca il sì del difensore

Come anticipato da MilanNews.it nel primo pomeriggio (clicca QUI per leggere la notizia completa), Milan e Barcellona avrebbero trovato un'intesa di massima per Jean-Claire Todibo. Gazzetta.it, infatti, in serata ha confermato che tra i club sarebbe stato raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. A questo punto manca l'ok del giocatore per concludere positivamente la trattativa, che dovrebbe concludersi in un senso o nell'altro, entro una settimana.