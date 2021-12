Gazzetta - Milan-Botman: un affare in stile Tomori

In vista del mercato di gennaio, il primo nome della lista del Milan per rinforzare la difesa dopo il grave infortunio di Simon Kjaer è sempre quello di Sven Botman del Lille, per il quale i rossoneri stanno studiano un affare in stile Tomori: il club di via Aldo Rossi vorrebbe infatti prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, vale a dire la stessa formula con cui l'inglese è stato preso un anno fa dal Chelsea. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.