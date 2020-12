Gazzetta - Milan, contatti in corso con l'agente di Jovic

Il Milan ha già cercato a lungo in passato Luka Jovic, compreso la scorsa estate quando il suo nome è stato accostato parecchio al Milan. Alla fine il serbo è rimasto a Madrid, ma continua ad essere nel mirino dei rossoneri che stanno cercando sul mercato un vice Ibrahimovic per gennaio. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, sono in corso dei contatti continui tra i dirigenti milanisti e l'agente dell'attaccante.