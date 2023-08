Gazzetta - Milan e Besiktas non lontane dall'accordo per Messias, ma il giocatore frena

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Milan e Besiktas non sembravano essere lontane dal trovare un accordo per la cessione in Turchia di Junior Messias (intesa possibile a cinque milioni di euro), ma il giocatore brasiliano ora frena.