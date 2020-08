Gazzetta - Milan, Elliott spera che Ibra abbassi la propria richiesta

Elliott sa bene quanto sia importante il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione e per questo ha presentato al giocatore la miglior offerta economica possibile (5 milioni più bonus). Da parte sua, l'attaccante ha risposto chiedendo 7,5 milioni di euro netti a stagione: si tratta di una cifra molto alta e per questo il fondo americano proprietario del club di via Aldo Rossi si augura che lo svedese abbassi un po' la propria richiesta.