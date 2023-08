Gazzetta - Milan-Fenerbahçe, ampia distanza per Krunic: Il Diavolo chiede 10-15 milioni, i turchi arrivano a 5

Il Fenerbahçe ha già in mano il sì di Rade Krunic, ma non sarà facile trovare l'accordo con il Milan perchè al momento c'è una distanza piuttosto ampia tra domanda e offerta: i turchi, come riporta questa mattin La Gazzetta dello Sport, puntano a chiudere l'operazione per massimo 5 milioni di euro, mentre il club di via Aldo Rossi venderebbe il bosniaco solo per un'offerta di 10-15 milioni di euro. Se il Fenerbahçe non alzerà la sua proposta, l'intesa è davvero improbabile.