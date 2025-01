Gazzetta - Milan, forcing per Santiago Gimenez: servono 40 milioni, ma Pavlovic può sbloccare tutto

Mentre gli occhi di tutti sono puntati sulla trattativa per Kyle Walker, il Milan ha la grande occasione di assicurarsi un bomber d'area di rigore già nel mercato di gennaio attuale. Infatti, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, dovesse andare in porto la cessione di Pavlovic, il club rossonero si ritroverebbe con soldi utili tra le mani da reinvestire su Santiago Gimenez.

Un nome che torna di moda in casa Milan, attaccante messicano del Feyenoord, classe 2001, rincorso la scorsa estate appunto. Sicuramente il club olandese non intende privarsi del suo punto di riferimento là davanti e per lasciarlo partire è disposto ad ascoltare solo offerte da 40 milioni. Stando però ai vertici del Diavolo, Ibrahimovic incluso, è già passato il via libera a concludere il trasferimento di Gimenez. Giocatore che - si legge sul quotidiano - per altro ha già dato il proprio benestare a sbarcare in Italia e in Serie A.

La trattativa non è cosa semplice. Eppure da Via Aldo Rossi la convinzione di mettere le mani sul messicano c'è, eccome, visto che dal Galatasaray hanno già ricevuto un'offerta per Pavlovic. Non resta che assistere all'evoluzione della dinamica di mercato.