Gazzetta - Milan, Guirassy e Adams le piste alternative a David

Il nome di Jonathan David è in cima alla lista del Milan per l'attacco, ma ovviamente non è l'unico profilo seguito dal Diavolo. Le piste alternativa al canadese del Lille sono Serhou Guirassy dello Stoccarda, il quale però difficilmente cambierà squadra a gennaio, e Akor Adams, centravanti classe 2000 del Montpellier. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.