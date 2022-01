Gazzetta - Milan, idea Jonathan David per rafforzare l'attacco

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per rinforzare l'attacco il Milan sta pensando a Jonathan David del Lille, il quale può agire sia da centravanti puro che da seconda punta. Il canadese ha già esperienza ad alto livello (insieme a Maignan ha vinto l’ultima Ligue 1 e ha debuttato e segnato in Champions) e in questa stagione ha già realizzato 16 gol in 30 partite. La valutazione è di 40 milioni, ma gli eccellenti rapporti tra Milan e Lilla aiuteranno una eventuale trattativa.