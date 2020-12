Gazzetta - Milan, il Sassuolo spara alto per Scamacca

A gennaio il Milan aggiungerà un difensore alla rosa di Pioli. Forse anche un centrocampista e una punta, un vice Ibra, tanto per intenderci. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra gli attaccanti che piacciono ai rossoneri c’è Scamacca. Il problema, però, è che le pretese del Sassuolo, club proprietario del cartellino del giocatore, sono considerate eccessive. In altre parole: Scamacca costa troppo. Il serbo Jovic, invece, era stato preso in considerazione in caso di addio di Ibrahimovic, poi tutto è passato nel dimenticatoio. L’ingaggio del giocatore del Real Madrid, tra l’altro (5 milioni netti l’anno), non è in linea con le politiche della proprietà. Una cosa è certa: il Milan non si imbarcherà mai in operazioni "alla Pellè". L’idea, infatti, è quella di trovare giocatori che vadano oltre i sei mesi.