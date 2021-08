Gazzetta - Milan, Ilicic non sarebbe il rinforzo sulla trequarti ma un’opzione in più per Pioli a destra

Negli ultimi giorni, in casa rossonera si parla molto di Josip Ilicic: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo sloveno, che è in uscita dall'Atalanta, non verrebbe preso dal Milan come il nuovo trequartista, ma sarebbe un'opzione in più per Stefano Pioli da sfruttare sulla fascia destra.