Gazzetta - Milan, in fase avanzata la trattativa per il rinnovo di Gabbia fino al 2026

Oltre a Theo Hernandez (ieri il dt Paolo Maldini ha annunciato che la firma è vicina), il Milan è vicino a chiudere anche un altro rinnovo fino al 2026: si tratta di quello di Matteo Gabbia, con cui, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la trattativa per il prolungamento di contratto è in fase molto avanzata.