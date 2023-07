Gazzetta - Milan, in settimana possibile incontro con i rappresentanti di Morata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è alla ricerca anche di un centravanti che possa essere una valida alternativa ad Olivier Giroud. Tra i profili che piacciono in via Aldo Rossi c'è anche quello di Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid che spinge per tornare a giocare in Italia: secondo La Gazzetta dello Sport, durante questa settimane non è escluso un incontro tra i dirigenti del Diavolo e i rappresentanti del giocatore spagnolo. Su di lui ci sarebbe poi anche la Juventus, ma al momento il Milan sembra essere in vantaggio sui bianconeri.