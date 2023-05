Gazzetta - Milan-Kamada, siamo agli ultimissimi dettagli: guadagnerà 3 milioni a stagione per quattro anni

MilanNews.it

Il Milan è vicinissimo a chiudere l'arrivo a zero di Daichi Kamada dall'Eintracht Francoforte: l'affare non è ancora chiuso, ma mancano solo gli ultimissimi dettagli e poi il giocatore potrà volare a Milano per svolgere le visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto di quattro anni con il Diavolo da 3 milioni di euro a stagione. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.