Gazzetta - Milan, le possibili cifre del rinnovo di Gigio Donnarumma

In casa rossonera, si torna a parlare con insistenza del rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade nel 2021. Le parti stanno facendo le prime riflessioni, ma non sarà facile trovare la quadra, soprattutto dal punto di vista economico. Per quanto riguarda l'ingaggio, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che è possibile che si vada a trattare su una parte fissa più bassa rispetto agli attuali sei milioni di euro e una variabile con bonus che invece potrebbe permettere di raggiungerli, se non di superarli.