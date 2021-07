Gazzetta - Milan, Leao non parte per meno di 25 milioni

Il futuro di Leao al Milan è tutt'altro che certo. Il club rossonero lo ha acquistato nel 2019 per 24 milioni (e il cartellino di Djalo aggiunto come saldo al Lilla), ma in Italia ha avuto finora un rendimento altalenante. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha estimatori in Premier League e a Marsiglia, ma non partirà per meno di 25 milioni.