Gazzetta - Milan, mercato in uscita: o parte Leao o parte Hauge

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla questa mattina anche del mercato in uscita del Milan: Wolfsburg e Eintracht Francoforte sono sempre interessate a Jens-Petter Hauge, mentre c’è qualche discorso in atto con il Wolverhampton per Leao. Il Diavolo non sembra intenzionato a cedere entrambi, quindi o parte il portoghese o parte il norvegese.