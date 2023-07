Gazzetta - Milan, non è ancora finita: Musah, terzino e (forse) un attaccante giovane

Il mercato del Milan non è ancora finito. Lo afferma oggi la Gazzetta dello Sport che, nonostante gli arrivi in attacco di Okafor (già in direzione Stati Uniti) e Chukwueze, sottolinea come il club voglia ancora puntellare qualche reparto. Per prima cosa si cercherà di convincere il Valencia a cedere Yunus Musah, centrocampista giovane e dal grande potenziale. Poi si cercherà anche di prendere un nuovo vice-Theo con Calafiori in pole position anche se è un profilo che ancora non mette tutti d'accordo dalle parti di via Aldo Rossi. Infine potrebbe esserci spazio anche per un giovane nuovo attaccante.