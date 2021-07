Gazzetta - Milan, obiettivo Kaio Jorge: potrebbero bastare poco più di 10 milioni

Per completare il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione, il Milan punta ad inserire un giovane attaccante tra affiancare a due giocatori esperti come Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud: come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista di Maldini e Massara è quello di Kaio Jorge, 19enne giocatore del Santos per il quale potrebbero bastare poco più di 10 milioni di euro.