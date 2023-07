MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi vuole restare al Milan e ha grande voglia di riscatto dopo una prima stagione in rossonero molto deludente e per questo sta dicendo no a qualsiasi offerta arriva in via Aldo Rossi, compresa una che è arrivata dall'Arabia Saudita. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.