Gazzetta - Milan, Origi resta in uscita ma club non è contrario all’idea di reintegrarlo in caso di permanenza

Divock Origi resta in uscita e il Milan proverà a piazzarlo nelle prossime ore e anche eventualmente nei prossimi giorni visto che i mercati in Turchia e in Arabia non chiuderanno stasera. Il giocatore belga può ancora partire, ma il club di via Aldo Rossi non è contrario all’idea di reintegrarlo in caso di permanenza. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.