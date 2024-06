Gazzetta - Milan, piace Emerson Royal: costa 20-25 milioni, i rossoneri vorrebbero chiudere sotto i 20

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca anche di un nuovo terzino destro e un profilo che piace molto è quello di Emerson Royal del Tottenham: gli Spurs lo valutano 20-25 milioni di euro, mentre il club di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere per una cifra sotto i 20 milioni.

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Tottenham:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 22

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1333'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4