Gazzetta - Milan su Fofana, occhio alla folta concorrenza: sul francese anche Juve, PSG e alcuni club inglesi

Il Milan, che è alla ricerca anche di un centrocampista difensivo da piazzare davanti alla difesa, ha messo gli occhi su Youssouf Fofana, mediano classe 1999 che nella giornata di ieri, dal ritiro della nazionale francese, ha annunciato di voler cambiare squadra durante questo mercato estivo: "Ho ancora un anno di contratto con il Monaco. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso".

Come riporta stamattina La Gazzetta Sportiva, il Milan dovrà stare attento alla folta concorrenza che c'è su Fofana, il quale è nel mirino anche della Juventus, del PSG e di alcuni club di Premier League. I rossoneri vorrebbero provare l'assalto decisivo prima dell'Europeo per evitare che poi le pretendenti per il centrocampista francese aumentino ulteriormente.