Gazzetta - Milan su Lukaku: il suo arrivo escluderebbe quello di Zirkzee

Tra i profili che sta valutando il Milan per l'attacco c'è anche quello di Romelu Lukaku, attaccante che rientrerà al Chelsea dopo la stagione in prestito alla Roma. Il suo futuro sarà lontano da Londra e tra le opzioni c'è anche il ritorno a Milano, stavolta sponda rossonera. Il club di via Aldo Rossi starebbe provando a prenderlo in prestito. Il suo eventuale arrivo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, escluderebbe poi quello di Joshua Zirkzee, per il quale la trattativa è al momento in stand-by.

Questi i numeri stagionali di Lukaku con la maglia della Roma:

PRESENZE SERIE A: 32

PRESENZE EUROPE LEAGUE: 13

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 47

MINUTI IN CAMPO: 3910'

GOL: 21

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1