Gazzetta - Milan su Noa Lang: il Bruges lo valuta intorno ai 40 milioni

Il Milan ha messo nel mirino Noa Lang, centrocampista offensivo classe 1999 del Bruges che si è messo in mostra in questa stagione in Champions League nelle sfide contro PSG e Lipsia. Si tratta di un profilo perfetto per Elliott, ma la sua valutazione è giù piuttosto alta visto che il club belga chiede circa 40 milioni di euro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.