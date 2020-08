Gazzetta - Milan, torna di moda il nome di Ceballos: il Real lo ha messo sul mercato

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che nell ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Dani Ceballos, vecchio pallino dei rossoneri che è appena rientrato al Real Madrid dopo aver giocato questa stagione in prestito all'Arsenal. Il giocatore non rientra nei piani di Zidane e quindi è stato messo sul mercato dai Blancos.