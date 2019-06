Gazzetta - Milan, via Kessié: cessione o contropartita

Il Milan ha bisogno di fare cassa per rimpolpare il tesoretto a disposizione di Maldini e Boban. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero c’è Franck Kessié. Come riporta Gazzetta.it, l’ivoriano non corrisponde esattamente al prototipo di centrocampista che ha in mente Giampaolo: una cessione tra i 25 e i 30 milioni garantirebbe una discreta plusvalenza. Ma la carta Kessie può tornare utile anche come contropartita: alcuni affari (vedi Torreira) potrebbero sbloccarsi così.