Gazzetta - Ok di Rino a Deulofeu, ma serve l’obbligo di riscatto

Il Milan è al lavoro sul fronte Deulofeu, ma la strada appare in salita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso ha grande considerazione dello spagnolo e gradirebbe moltissimo averlo nel suo gruppo. Ma il Watford - che a gennaio del 2018 ha investito 13 milioni più 4 di bonus per acquistarlo - non molla. Per ottenere il sì degli inglesi al prestito bisogna inserire l’obbligo di riscatto e l’idea. Riferisce la rosea, è già venuta in mente ai dirigenti dei due club.