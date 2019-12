Gazzetta - Piatek è cedibile: no al Genoa, c’è l’opzione Fiorentina

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento su Piatek, il quale potrebbe finire sul mercato. Per il Milan, infatti, il pistolero è cedibile, se non altro in prestito (recuperare i 35 milioni spesi lo scorso gennaio è al momento impossibile). Tuttavia, trovargli una sistemazione non sarà semplice. Il polacco ha già detto no al possibile ritorno al Genoa. La Fiorentina ha mostrato interesse, ma la pista non è ancora caldissima.