Gazzetta - Possibile assalto del Psg a Donnarumma, Theo e Bennacer

Gli occhi del Paris Saint-Germain su tre gioielli del Milan. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club parigino - nella persona di Leonardo - avrebbe attenzionato i profili di Gigio Donnarumma, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Di certo c'è che ci vorrebbero tanti soldi per poter sferrare l'attacco a tutti e tre, in particolar modo per Theo e Gigio, che hanno prezzi di mercato molto alti. Ma nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo con il portiere, le carte in tavola potrebbero cambiare anche se i rossoneri vogliono arrivare ad un accordo, anche solo per prolungare di un anno. Su Theo e Bennacer, le quotazioni sono alte e il Milan non potrebbe vendere tutti i suoi giocatori migliori.